В Бурятии ВСГУТУ обрел нового ректора

Действующий руководитель университета Игорь Сизов расстался с приставкой «врио»



Сегодня в Бурятии прошли выборы ректора одного из ведущих вузов республики – ВСГУТУ. Решение относительно будущего руководителя принимала конференция работников университета.



На голосование было представлено три кандидата. Каждый из них ранее прошел аттестацию в министерстве образования РФ, которое является учредителем ВСГУТУ.



По итогам выборов 128 голосов из 209 набрал действующий врио ректора, профессор Игорь Сизов. Его главный соперник – доцент Доржи Дамдинов – набрал 64 голоса. За проректора по научной работе и инновациям ВСГУТУ Дмитрия Шалбуева проголосовали 8 человек.



Напомним, Игорь Сизов был назначен врио ректора университета в апреле этого года.



У нового ректора трудовой стаж - более 32 лет. Игорь Сизов является доктором технических наук. Окончил Московский институт приборостроения по специальности «Материаловедение в машиностроении», а также аспирантуру Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана. Кроме того, Игорь Сизов - заслуженный деятель науки Республики Бурятия, почетный работник высшего профессионального образования РФ, имеет медаль «За заслуги перед университетом» I степени, заслуженный работник науки и образования Монголии.



Предшественник Игоря Сизова Владимир Сактоев руководил вузом с 1997 года.



Фото: egov-buryatia.ru





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