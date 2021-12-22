QR-коды подставили подножку рейсу «Улан-Удэ – Таиланд»

Несмотря на драконовские требования, бурятские туристы выкупили почти все билеты





Первый регулярный международный рейс после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом отправился в минувший понедельник из аэропорта «Байкал». Однако лайнер по маршруту «Улан-Удэ – Пхукет (Таиланд)» вылетел с опозданием из-за усложненного контроля QR-кодов и других документов, затребованных тайской стороной от авиакомпании S7 при доставке бурятских туристов на остров Пхукет. «Номер один» провожал первых бурятских туристов в «страну мечты и тысячи улыбок».

Напомним, что рейс «Улан-Удэ – Пхукет» также стал первым регулярным направлением из столицы Бурятии в Таиланд. Предыдущий запускался в далеком 2012 году, был чартерным, летал в тайскую столицу Бангкок через Читу и просуществовал недолго. О старте нового направления перевозчик - авиакомпания S7 - сообщил еще в октябре, однако в ноябре гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев посетовал в соцсетях, что авиабилеты продаются очень плохо.«Друзья, а где пассажиры в Таиланд, о котором мы так долго мечтали? Цены наравне с Иркутском, но там полные рейсы, а из Улан-Удэ…».Первоначальный пессимизм бурятских туристов заключался в том, что, несмотря на возобновление прямого сообщения, правила въезда в Таиланд были жесткими. Так, турист фактически должен перед поездкой получить некий аналог въездной визы (Таиланд ранее был безвизовой страной для россиян) - сертификат о въезде (Certificate of entry — COE). Его надо оформить онлайн на сайте посольства Таиланда в России, предоставить оплаченную бронь одобренной правительством гостиницы из списка SHA+, а также билет на рейс.Также необходимо приобрести страховой полис с покрытием 50 тыс. долларов. Оплатить два ПЦР-теста ($160) в Таиланде. Кроме того, перед посадкой в самолет бурятские туристы должны предъявить отрицательные ПЦР-тесты. В случае срабатывания теста турист к полету не допускается. Добавим, что сложности ждали туристов и в самом аэропорту - до прохождения паспортного контроля им необходимо сдать еще один ПЦР-тест и ехать в отель на семь дней, пока не придут результаты теста. Если найдут ковид, то вместо отдыха туриста ждет 14-дневный карантин. Если повезло - можно отдыхать.Однако, несмотря на драконовские требования, бурятские туристы выкупили почти все авиабилеты (цены доходили до 80 тыс. рублей в одну сторону) и 20 декабря толпились возле таможенного и паспортного контроля улан-удэнского аэропорта. Их ожидало сразу несколько сюрпризов. В аэропорту неожиданно затеяли крупномасштабный ремонт и пассажиры проходили процедуры контроля под шум отбойных молотков, пробираясь в пыли между висящими повсюду проводами.Во-вторых, борт из Новосибирска, в который сели бурятские туристы, задержали почти на час. И, наконец, проверка QR-кодов, ПЦР-тестов и всего пакета документов по оплате гостиничных номеров, страховок и обратных билетов здорово потрепала нервы туристам.Впрочем, представители авиакомпании S7 дополнительно выставили в помощь семерых сотрудников и обработка пассажирского потока более-менее прошла успешно. Хотя любая ошибка в документах либо положительный ПЦР-тест у пассажира накануне вылета привели бы к тому, что туриста просто сняли бы с рейса.Однако конфликтные ситуации все же возникли. Дело в том, что рейс на Пхукет был сдвоенный. Часть пассажиров, купивших билеты на рейс «Улан-Удэ – Пхукет», была из Новосибирска. Откуда борт прибыл рейсом S5253 с часовым опозданием. Причем новосибирским пассажирам пришлось бегом забирать багаж со стыковочного рейса и тащиться с ним на таможенный контроль зоны международного вылета, а далее проходить все процедуры по контролю QR-кодов.Бурятским же туристам, прошедшим контроль ранее, пришлось дожидаться новосибирцев в зале вылета, где оказалось много семей с детьми. Как выяснилось, аэропорт «Байкал», несмотря на то, что носит гордое название «международный», не приспособлен к таможенному контролю багажа со стыковочных рейсов. У таможенников просто нет отдельной комнаты с доступом к ленте транспортера и багажу пассажиров, прибывающих внутренними линиями. В результате прибывающие пассажиры вынуждены ждать выгрузки багажа и уже с ним бежать на таможенный контроль. Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев признал наличие проблемы.- Когда мы построим новый терминал аэропорта, а это здание полностью уйдет под международные рейсы, то об этом можно подумать. В данный момент это невозможно, поскольку мы задыхаемся от нехватки площадей в связи с возросшим пассажирским трафиком, - отметил руководитель.Рейс «Улан-Удэ – Пхукет» в итоге вылетел из Улан-Удэ с почти полуторачасовым опозданием. Будем надеяться, что все проблемы у бурятских и новосибирских туристов остались в аэропорту «Байкал».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»