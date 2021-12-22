В Бурятии прокуратура заставила чиновников чистить дорогу

Из-за плохого состояния дороги сельчане не могли проехать к своим домам



В прокуратуру Бурятии обратились жители микрорайона Заречный в селе Турунтаево. Они пожаловались на плохое состояние дороги, затрудняющее проезд к жилым домам зимой.

Надзорное ведомство провело проверку. Нарушения подтвердились.



«Установлено, что проезжая часть с грунтовым покрытием в микрорайоне имеет неровности дорожного полотна в виде выбоин, просадок, колеи. Дорога на кадастровый учет не поставлена, право собственности на нее не зарегистрировано, оценка технического состояния не проводилась, проект организации дорожного движения не разрабатывался», - рассказали в прокуратуре.



В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Прибайкальского района. Он потребовал устранить нарушения и обеспечить содержание дороги в течение всего зимнего периода 2021-2022 годов, включая чистку снега. Суд требования прокурора удовлетворил.



Фото: «Номер один» Надзорное ведомство провело проверку. Нарушения подтвердились.«Установлено, что проезжая часть с грунтовым покрытием в микрорайоне имеет неровности дорожного полотна в виде выбоин, просадок, колеи. Дорога на кадастровый учет не поставлена, право собственности на нее не зарегистрировано, оценка технического состояния не проводилась, проект организации дорожного движения не разрабатывался», - рассказали в прокуратуре.В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Прибайкальского района. Он потребовал устранить нарушения и обеспечить содержание дороги в течение всего зимнего периода 2021-2022 годов, включая чистку снега. Суд требования прокурора удовлетворил.Фото: «Номер один»

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