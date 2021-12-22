В Бурятии льготникам подготовили участки без воды и электричества

Дорог там тоже не было





Администрация поселка Онохой сформировала 131 земельный участок для бесплатного предоставления льготным категориям гражданам. Однако они не были обеспечены инфраструктурой - водой, электричеством и дорогами. Из-за этого участки льготникам не выдавались.

Нарушения вскрыла прокуратура Бурятии после проверки, проведенной по обращению местной жительницы.«В связи с нарушениями прокурор подал иск в суд о понуждении администрации поселения обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»