В Бурятии намечается коренной перелом на COVID-«фронте»?

За минувшие сутки заболели 203 человека, выздоровели от коронавируса 293 пациента







Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 74 775. Это на 203 случая больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 525). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 356 человек, за последние сутки шестеро, пятеро в возрасте 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 164 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 694 человека.



В стационарах получают лечение 1 184 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 932. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 82), на ИВЛ – 68 пациентов (из них старше 65 – 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 49.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 445 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1 642 койки: занято – 1 184, свободно – 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,1%.



Всего выздоровели от коронавируса 68 790 (+293) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 3 375 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 796 095 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты привито 466 242 человека. Завершили первичную вакцинацию 431 094 человек. Повторную вакцинацию начали 74 944 человек.



Фото: pixabay.com



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