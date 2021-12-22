Вкус участия в проектах

Бичура активно строит и модернизирует инфраструктуру





Бичурский район всегда был одним из ключевых для экономики республики, так как являлся одной из ее житниц. Таковым и остается, ведь даже с учетом «перестроечных» потерь в экономике никуда не делась инфраструктура - более 35 сел и улусов района. В них живут, работают, растят детей.

- Поэтому поселения должны иметь все для того, чтобы быть максимально комфортными для своих жителей, - рассказывает заместитель руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по развитию инфраструктуры Артем Митапов. – Именно исходя из этого, в 2019 - 2020 гг. глава администрации района Василий Владимирович Смолин взял курс на разработку проектно-сметных документаций на строительство и капитальный ремонт бюджетных учреждений для последующей подачи в различные федеральные проекты и программы.





- В 2021 году в госпрограмме комплексного развития сельских территорий Бичурский район по результатам конкурсного отбора стал победителем по нескольким позициям. В 2022 году в районе будет произведено: капитальный ремонт центрального стадиона (46 млн рублей); капитальный ремонт детского сада «Подснежник» в Бичуре (21 млн рублей); капитальный ремонт районного дома культуры (16 млн рублей); строительство Детской школы искусств (94 млн рублей); устройство Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы Бичурской средней школы №1 (20 млн рублей) и такого же комплекса на территории Бичурской средней №2 (20 млн рублей).Благодаря главе Бурятии А. С. Цыденову по результатам Госсовета по образованию пять школ в Бичурском районе попали в список на капитальный ремонт за счет средств федерального бюджета на 2022 год общей суммой чуть более 100 млн рублей - на ремонт и по 6 млн - на оборудование.Мы подготовили сметную документацию и в установленный срок получили необходимые экспертные заключения по Гочитской, Посельской, Дунда-Киретской, Еланской средним школам и Узко-Лугской начальной школе.Да, в 2021 году по нацпроекту «Культура» отремонтированы клубы в селах Узкий Луг, Шибертуй, Окино-Ключи на сумму более 10 млн рублей. В будущем году по нацпроекту «Культура» будет произведен ремонт клубов в селах Топка, Хонхолой, Дабатуй. Все вместе на 16 млн рублей. На все объекты подготовлены сметные расчеты и получены экспертизы.В 2021 году изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт ДК в селе Малый Куналей на сумму 56 млн рублей, планируем подать заявку в программу «Комплексное развитие сельских территорий».- Проблему удается решать с переменным успехом. На сегодня принято решение о получении лицензии на хозяйственно-транспортный отдел администрации Бичурского района для оказания услуг по перевозке пассажиров. Были проблемы с автопарком. Во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова по району жители обратились к нему с просьбой помочь с автобусом. В результате правительство Бурятии по поручению главы республики помогло приобрести новый автобус «ПАЗ» стоимостью около 5 млн рублей. Сейчас ставим его на учет, оформляем лицензию, в скором времени запустим по маршруту.- Конечно! Ведь, например, также глава Бурятии помог нам приобрести ассенизаторскую машину для откачки жидких бытовых отходов из образовательных учреждений, наша уже не справлялась. Сумма - около 5 млн рублей.- Главное – стараемся закупать дорожную технику. Еще в 2019-м из средств дорожного фонда мы приобрели фронтальный погрузчик стоимостью 3,4 млн рублей и оформили лицензию на добычу песчано-гравийной смеси. Это позволило производить отсыпку грунтовых дорог, полотно которых износилось и грейдирование не давало эффекта.А в 2020 году из средств дорожного фонда приобрели оборудование для производства ямочного ремонта «БЕЦЕМА» стоимостью 3,4 млн рублей. Это позволяет производить более совершенный ямочный ремонт горячей смесью, ранее ямочный ремонт был менее эффективен, так как асфальтовый завод находится на большом расстоянии и асфальт просто застывает по дороге. В планах стоит приобретение грейдера, так как в районе сейчас один грейдер обслуживает 562 километра муниципальных дорог и, естественно, не справляется. А также самосвал для перевозки угля и щебня.За 2020 и 2021 гг. проведено освещение муниципальных дорог более десяти километров в целом по району. В дальнейшем планируем продолжить работу по освещению.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: «Номер один»