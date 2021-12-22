Причиной сбоя в отоплении 100-кварталов Улан-Удэ стал отказ автоматики котельной

На «Юго-Западной» не сработало переключение энергоснабжения на вторую линию



Технический сбой на котельной «Юго-Западная» стал 20 декабря причиной отключения теплоснабжения в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщает региональный филиал компании «Россети».



По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с представителями ТГК-14 проверили подстанцию «Медведчиково», чтобы найти причину отключения теплоснабжения в 100-х кварталах. Электроснабжение котельной выполнено по двум кабельным линиям - основной и резервной, установлено, что 20 декабря в 22:42 отключился один из двух кабелей, но уже в 22:58 по местному времени он был вновь введен в работу.



Продолжительность отключения - всего 16 минут. В это время должен был сработать автоматический ввод резерва установленный в котельной и переключить энергоснабжение на вторую линию. Но, автоматика в котельной не сработала.



«Россети» предлагают собственникам социально значимых объектов в ближайшее время провести совместные проверки готовности систем автоматического резервирования электроснабжения, чтобы снизить риски повторения подобных ситуаций.







Фото: минстрой Бурятии Технический сбой на котельной «Юго-Западная» стал 20 декабря причиной отключения теплоснабжения в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщает региональный филиал компании «Россети».По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с представителями ТГК-14 проверили подстанцию «Медведчиково», чтобы найти причину отключения теплоснабжения в 100-х кварталах. Электроснабжение котельной выполнено по двум кабельным линиям - основной и резервной, установлено, что 20 декабря в 22:42 отключился один из двух кабелей, но уже в 22:58 по местному времени он был вновь введен в работу.Продолжительность отключения - всего 16 минут. В это время должен был сработать автоматический ввод резерва установленный в котельной и переключить энергоснабжение на вторую линию. Но, автоматика в котельной не сработала.«Россети» предлагают собственникам социально значимых объектов в ближайшее время провести совместные проверки готовности систем автоматического резервирования электроснабжения, чтобы снизить риски повторения подобных ситуаций. Как сообщал «Номер один» , 21 декабря мэр Улан-Удэ опросил дать правовую оценку работе ресурсоснабжающих организаций. И на основании расследования подготовить обращение в прокуратуру и Ростехнадзор.Фото: минстрой Бурятии

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