Бурятия получит дополнительные субсидии на строительство новых школ

Республике согласована заявка на 1,5 млрд рублей с 2022-го по 2024-й годы



Бурятия получит субсидии из федерального бюджета на строительство новых школ. Согласована заявка на выделение средств на три года: в 2022 году регион получит 1,3 млрд рублей, в 2023 году - 101,3 млн рублей и в 2024 году – 101,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Двадцать три региона подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов», - отмечает пресс-служба федерального правительства.



Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года.



Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается. Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.