В Бурятии туристов будут катать на вертолете

Сколько будет стоить такое удовольствие, пока не известно





Авиакомпания «Баргузин» совместно с министерством туризма Бурятии организует первый коммерческий туристический рейс в республике. Первый полет состоится 28 декабря и будет выполнен на вертолете Ми-8АМТ.

Сертификат на право осуществлять летную программу АО «АК Баргузин» получило 1 ноября 2021 года. Он позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии принимать участие в решении задач по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах, а также позволит развивать в регионе туристические воздушные перевозки.





- Мы ожидаем, что по итогам первого ознакомительного рейса туроператоры смогут создать новый, качественный, интересный турпродукт, который мы сможем предлагать всем туристам, приезжающим в Бурятию. Благодаря сотрудничеству правительства Бурятии и авиакомпании «Баргузин» мы будем развивать новые туристические направления и сможем показать нашим гостям красоту республики с высоты птичьего полета, - отметил министр туризма республики Алдар Доржиев.Пассажирами первого коммерческого рейса станут туристические операторы Бурятии. После ознакомительных туров они составят программу вертолетных экскурсий над Улан-Удэ и по другим туристическим направлениям. Также в ближайшее время после составления летных программ будет определена длительность и стоимость полетов.Как уточнили в пресс-службе правительства Бурятии, первые туристические маршруты в рамках вертолетных экскурсий для жителей и гостей республики будут доступны для покупки в феврале 2022 года, приобрести их также можно будет у местных туроператоров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии