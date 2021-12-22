В Бурятии работал фейковый паблик по продаже елок

Сельчанка заказала в соцсети елку и лишилась более 9 тысяч рублей



В Бурятии стартовали предновогодние мошенничества. В Кяхтинском районе в полицию поступило заявление от 34-летней жительницы села Шарагол, которая стала жертвой «ёлочных» мошенников, сообщили в республиканском МВД.



Она рассказала, что неделю назад в паблике в одной из популярных соцсетей заказала елку и, вступив в переписку с администратором, оплатила покупку. Деньги в сумме 9200 рублей она перечислила на указанный счет. Стороны договорились, что товар придет почтой в течение 5-6 рабочих дней. Однако, когда женщина попросила трек-номер для отслеживания передвижения почтового отправления, доступ к паблику оказался заблокированным, а посылка так и не пришла адресату.



Примечательно, что группа по продаже новогодних елок насчитывала порядка 31 тысячи подписчиков и десятки публикаций в новостной ленте. Кроме того, на странице имелись отзывы покупателей в прикрепленных сторис, комментарии под постами.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.



Фото: pixabay.com



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