В Улан-Удэ кафе оштрафовали за насекомых и грызунов

Нарушения в заведении обнаружили в ходе внеплановой проверки



В Улан-Удэ суд рассмотрел административное дело в отношении кафе «Чан Цин», работавшего на ул. Хоца Намсараева, 7 «А».

Ранее точку общепита в ходе внеплановой проверки посетили сотрудники Роспотребнадзора Бурятии. «Выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых и грызунов», сообщили в ведомстве.



По итогам рассмотрения дела суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и оштрафовал на 40 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com Ранее точку общепита в ходе внеплановой проверки посетили сотрудники Роспотребнадзора Бурятии. «Выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых и грызунов», сообщили в ведомстве.По итогам рассмотрения дела суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и оштрафовал на 40 тысяч рублей.Фото: pixabay.com

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