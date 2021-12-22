В Улан-Удэ полицейские ищут 71-летнего Игоря Игумнова

Пожилой мужчина 2 декабря ушел из дома на улице Красногвардейской, и до сих пор его местонахождение неизвестно



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 71-летнего Игоря Игумнова, который 2 декабря ушел из дома на улице Красногвардейской, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Является уроженцем г. Гусиноозерска Селенгинского района. Заявление о его пропаже поступило в полицию 14 декабря, сообщили в МВД по Бурятии.



Ранее не уходил.



Приметы: европейской внешности, на вид 70-75 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы седые, носит бороду.



Одет: пальто болоневое зеленого цвета. Остальная одежда не установлена.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(924)011-13-11, 8(983)532-34-77, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



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