В Забайкалье к 3,5 годам колонии приговорен гражданин КНР

Он ускорял прохождение плодовоовощной продукции из КНР в РФ взятками на таможне







В Забайкалье гражданин КНР признан виновным в даче взяток сотрудникам Читинской таможни и приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Как установлено следствием и судом, в феврале и мае 2020 года в ходе таможенного осмотра сотрудниками таможенного поста Читинской таможни выявлены факты недостоверного декларирования плодовоовощной продукции, импортируемой коммерческой организацией в Россию.



Житель Поднебесной, являющийся представителем этойорганизации, понимая, что процедура административного разбирательства повлечет простой плодовоовощной продукции и, значит, ухудшит ее качество, с целью беспрепятственного таможенного оформления товаров и скорейшей доставке в адрес грузополучателя через посредников передал сотрудникам таможни взятки в сумме 45 тыс рублей.



После получения взяток сотрудники таможни составили акты таможенных осмотров продукции, закрыв глаза на несоответствие маркировки плодовоовощной продукции сведениям, указанным в товаросопроводительных документах.



Благодаря мероприятиям, проведенным сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками отдела противодействия коррупции Читинской таможни, преступная деятельность взяткодателя была пресечена.



Наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы осужденный будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, он выплатит штраф в 600 тыс рублей. Приговор в законную силу не вступил, отметили в Восточном МСУТ СК России.



В сентябре 2021 года мировым судом осужден и один из сотрудников таможни за за получение взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа. Уголовное дело в отношении второго сотрудника таможенного органа в настоящее время находится на рассмотрении мирового судьи.



Фото: pixabay.com



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