В Бурятии подростков начнут вакцинировать от коронавируса

Минздрав включил вакцинацию в календарь прививок



Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа, пишет



Подростки отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т.д.



Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе.



Напомним, на утро 22 декабря в Бурятии зарегистрировано

Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа, пишет "Российская газета" Подростки отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т.д.Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе.Напомним, на утро 22 декабря в Бурятии зарегистрировано 203 новых случая коронавируса.

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