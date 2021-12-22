Министерство туризма Бурятии презентовало турпотенциал республики в Москве

Мероприятие прошло в отеле «Hilton Garden Inn Красносельская»



21 декабря 2021 года в Москве в отеле «Hilton Garden Inn Красносельская» состоялась презентация туристического потенциала Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Министерства туризма Бурятии.



В мероприятии приняли участие деловые партнеры и представители крупнейших федеральных туроператоров России, в том числе, туроператор «TUI Россия», «Алеан», «Водоход», и другие. Всего приняло участие около 70 представителей туристского бизнеса. Также приняло участие Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм), заместитель Председателя Правительства Бурятии Иван Альхеев, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, федеральные СМИ.



«Мероприятие прошло очень результативно. Мы, с нашими деловыми партнерами подвели итоги за 2021 год, обсудили планы на 2022 год. Особый акцент мы сделали именно на лечебно-оздоровительный туризм, учитывая обстановку с пандемией. На мероприятии широко были представлены наши крупнейшие курортно-оздоровительные комплексы такие как курорты «Горячинск», «Аршан», «Нилова пустынь», - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



Также были презентованы новые турмаршруты, которые были созданы продюсерами впечатлений Надеждой Сандаковой и Игорем Сючем и их командами в рамках акселерационной программы Всероссийского конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив «Открой свою Россию!» "Новые маршруты вызвали неподдельный интерес у представителей федеральных туроператоров. Думаем, что в будущем они станут основой для разработки национальных туристских маршрутов", - добавил Доржиев.



Туроператоры и курорты Бурятии представили гостям мероприятия самые актуальные и интересные предложения (экскурсии, туры, отели).



Напомним, министерство туризма Бурятии и Туристский информационный центр «Байкал» ежегодно с 2019 года в декабре проводит презентацию туристского потенциала региона, что позволяет расширить контакты с федеральными туроператорами и обсудить планы на предстоящий турсезон.



Организаторы мероприятия- Министерство туризма Бурятии, Туристский информационный центр «Байкал». Партнеры – «Отель «Hilton Garden Inn Красносельская», ресторан «Орда», туроператор «TUI Россия».



Фото: Министерство туризма Бурятии

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