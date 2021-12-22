В Бурятии сегодня ночью обещают до минус 46

Морозы в республике усиливаются





По данным синоптиков, в ближайшее время в Бурятии прогнозируется усиление морозов. Морозная погода сохранится в большинстве районов, среднесуточные температуры будут на 6-13 градусов ниже средних значений.

В Улан-Удэ ночью столбик термометров опуститься до -31,-33, днем ожидается -22,-24 градуса.





Температура воздуха сегодня ночью по республике составит -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и южной половине при облачности -22,-27. Завтра днем -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и южной половине до -13,-18.Фото: «Номер один»