22.12.2021
В Бичурском районе юные лесники патрулируют леса

В Бичурском районе юные лесники патрулируют леса

Они увидели, как прижились сосны, которые сами посадили в этом году

Члены  школьного лесничества «Бичурский дозор» отправились вместе с сотрудниками Бичурского лесхоза и лесничества на патрулирование лесов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Ребята помогли нам провести беседу с местными жителями и напомнить правила заготовки валежника, а также, рассказали, почему нельзя рубить ёлочки. Такие практические выезды очень полезны для юных лесников. Они смогут поближе познакомиться с работой лесников, а также увидеть прекрасные зимние пейзажи» - с улыбкой рассказал участковый лесничий Бичурского лесничества Михаил Фёдоров.

Также юные лесники увидели, как зимуют сеянцы сосны на питомнике, изучили следы таежных животных и посмотрели, как прижились сосны, которые они посадили в этом году.

«Каждое лето мы помогаем лесникам ухаживать за питомником, но первый раз мы увидели, как зимуют сеянцы сосны. Их яркие зеленые иголочки стали фиолетовыми, а летом они вновь обретут свой цвет. Нам очень понравилось занятие, мы узнали много интересного о зимнем лесе» - поделилась юный лесник, Аня.

Практические занятия с детьми проводятся в рамках конкурса «Сохраним леса Байкала», главной целью которого является активизация природоохранной деятельности подрастающего поколения и пропаганда сохранения лесных ресурсов.

Фото: РАЛХ

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