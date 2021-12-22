В Бичурском районе юные лесники патрулируют леса

Они увидели, как прижились сосны, которые сами посадили в этом году



Члены школьного лесничества «Бичурский дозор» отправились вместе с сотрудниками Бичурского лесхоза и лесничества на патрулирование лесов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Ребята помогли нам провести беседу с местными жителями и напомнить правила заготовки валежника, а также, рассказали, почему нельзя рубить ёлочки. Такие практические выезды очень полезны для юных лесников. Они смогут поближе познакомиться с работой лесников, а также увидеть прекрасные зимние пейзажи» - с улыбкой рассказал участковый лесничий Бичурского лесничества Михаил Фёдоров.



Также юные лесники увидели, как зимуют сеянцы сосны на питомнике, изучили следы таежных животных и посмотрели, как прижились сосны, которые они посадили в этом году.



«Каждое лето мы помогаем лесникам ухаживать за питомником, но первый раз мы увидели, как зимуют сеянцы сосны. Их яркие зеленые иголочки стали фиолетовыми, а летом они вновь обретут свой цвет. Нам очень понравилось занятие, мы узнали много интересного о зимнем лесе» - поделилась юный лесник, Аня.



Практические занятия с детьми проводятся в рамках конкурса «Сохраним леса Байкала», главной целью которого является активизация природоохранной деятельности подрастающего поколения и пропаганда сохранения лесных ресурсов.



Фото: РАЛХ





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