В гимназии №14 Улан-Удэ открылся новый современный пищеблок

Количество мест в обеденном зале увеличилось со 125 до 275

Сегодня, 22 декабря, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил новый пищеблок гимназии №14, он сдан в эксплуатацию. Со строительством двухэтажного пищеблока количество мест в обеденном зале увеличилось со 125 до 275, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- По поручению Президента РФ все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Не все школы города могли обеспечить комфортные условия для приема пищи, поэтому мы направляли деньги городского бюджета на решение этой задачи, заявились на дальневосточную субсидию и нам была оказана помощь - мы построили пищеблок в школе №35, гимназии №14, сейчас мы проектируем пищеблок для школы №51, завершается реконструкция Городского комбината школьного питания. При этом у нас строятся ещё здания - новый корпус для школы №32 с удобным пищеблоком и обеденным залом и самая большая школа на Автотранспортной, - рассказал Игорь Шутенков.До этого были отремонтированы пищеблоки школы №41, прогимназии №108, капитально отремонтирована школа №48.- Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось включить весь наш регион в программу бесплатного питания с обязательством, что город Улан-Удэ устранит все имеющиеся недостатки за один год – подготовить пищеблоки, обеденные залы и т.д. Поэтому мы очень рады, что выполнили за год все поставленные задачи. Но на этом не останавливаемся, сейчас разрабатываем проектную документацию для школы №5, рассматриваем варианты расширения площадей еще порядка пяти пищеблоков, - отметила председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова.Сейчас в городе бесплатное горячее питание получают 28 тысяч детей, еще 8,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов питаются за счет средств городского и республиканского бюджетов. В целом на питание школьников направляется 468 млн рублей в год.- Родителям важно не только, как и в каких условиях питаются дети, но и чтобы сама пища была качественная, вкусная и полезная. Поэтому в этом году мы создали общественный родительский контроль – каждый родитель по согласованию со школой может прийти и проконтролировать, снять пробу, узнать, соответствует ли пища всем нормам. Такую практику мы обязательно будем продолжать, нам важно качество во всем, в питании детей в первую очередь, - отметил Игорь Шутенков.В новом пищеблоке находятся горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной, доготовочный цеха, моечные, кладовые для сухих продуктов и овощей, бытовые помещения для персонала и т.д. В пищеблоке смонтирована мебель и современное производственное оборудование - пищеварочный котел, жарочный шкаф, печи, плиты, котломоечные машины, охлаждаемые камеры для хранения продуктов и многое другое. Также для удобства работников пищеблока оборудована погрузочная площадка с пандусом и подъемник.Строительство объекта началось в апреле 2021 года, здание возводила подрядная организация «Финанс Строй». Пристрой к учреждению возвели на средства «единой» дальневосточной субсидии – на работы было выделено более 37 млн рублей.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ