В Бурятии школьница заболела после тайной прививки

Девятикласснице поставили укол неизвестного препарата без согласия родителей





16 декабря ученица Усть-Брянской школы Вероника (имя девочки изменено) пришла сдавать пробный экзамен по математике. Но, помимо этого, 14-летней девочке медсестра местной ЦРБ поставила вакцину неизвестного происхождения и дала какие-то капли. После прививки школьнице стало плохо. Ее родственники в шоке – ведь они не давали своего согласия ни на какие прививки. Более того, их даже не проинформировали о том, что такого рода мероприятия запланированы в этот день в школе.

Мама школьницы, жительница Заиграевского района Ольга Иванова (имя, фамилия изменены) узнала о том, что ее дочери в школе что-то вкололи, когда вернулась с работы. И увидела Веронику в плохом состоянии. Девочку рвало, тошнило, она ослабела. На ягодице виднелся след от укола, причем в виде небрежной царапины.- Все знают, что если ставят прививку против гриппа или обычное манту, всегда нужно взять согласие с родителей несовершеннолетнего ребенка. У меня не то что не взяли разрешение, а даже по сей день не сказали, от чего и какая именно прививка моей дочери поставлена, - возмущена Ольга Иванова.По словам Ольги, звонок в школу ситуацию не прояснил.- Я позвонила в школу. У нас классный руководитель - завуч школы. Когда я рассказала о ситуации, она удивленно ответила: «Они же должны только манту проверить». На мой звонок в ЦРБ там заявили, что учителей предупреждали.Ольга называет все происходящее не иначе как самоуправство и оставлять это безнаказанным не намерена. Она обратилась с жалобой в прокуратуру, к руководству районной ЦРБ, а также в страховую медицинскую компанию.Интересно, что по сей день (мы готовили статью 20 декабря) маме школьницы официально так и не сказали, от чего именно и какой препарат вкололи ее дочери.- Я написала в жалобах, чтобы приняли меры в отношении медсестры, так как она не имела права без моего разрешения проводить какую-либо вакцинацию. Также прошу предоставить все данные по этой вакцинации, вплоть до сертификатов соответствия. Хочу знать, какой именно препарат ввели моей дочери, - рассказала «Номер один» Ольга Иванова.В течение нескольких дней после непонятной вакцинации мать девочки обращалась к своим знакомым врачам, которые давали ей советы, как снять недомогание после прививки. Также медики высказали предположение, что, судя по возрасту и характерным капелькам, что дали школьнице, это прививка от дифтерии. И, действительно, согласно календарю профилактических прививок, все сходится.- Никто не задумывался о том, что у моей дочери может быть аллергическая реакция на тот же куриный белок в составе вакцины? А сколько еще препаратов туда входит? Что за самоуправство? Любое медицинское вмешательство должно происходить только с согласия родителей, законных представителей несовершеннолетнего, и за себя сам несовершеннолетний не может написать согласие, – повторяет Ольга.Сейчас девочке уже лучше, однако знать досконально, отразится ли вакцина на здоровье девочки в будущем, конечно, никто не может. Тем более что именно сейчас школьница принимает медикаментозное лечение и не только.- Дочери на днях поставили диагноз: «изгиб желчного пузыря, гастрит». Нам прописали лекарства, которые нужно пропить. Порекомендовали сдать анализы, лечение. И, представьте, плюс еще ставят этот укол. Все в кучу. Это же очень опасно для ребенка. Ее вчера ночью трясло так, что мне страшно стало, - говорит Ольга.Мама школьницы подчеркивает, что обращаться за помощью в местную скорую или поликлинику она не считает нужным. У нее уже был не один печальный опыт, связанный с местными врачами.- Вызывать нашу скорую смысла нет. Последний случай был, когда у меня отнялись ноги и я еле доползла до кровати, а скорая приехала только через несколько часов, несмотря на то, что звонила даже на горячую линию минздрава. Но мне ничем не помогли. В итоге знакомые привезли платного врача из частной клиники. Мануальный терапевт поставил меня на ноги за четыре дня, а дочь ухаживала за мной. Я встала на ноги, но тут нет заслуги наших районных врачей. Все знают о дурной славе районной ЦРБ. Второй пример - с моей мамой. Ее врачи приговорили к смерти, а в итоге она по сей день жива. Даже не представляете, через что я прошла, прежде чем ее начали лечить так, как нужно.К слову, в нашу редакцию также обращались жители Заиграевского района. Приносили письма-жалобы с многочисленными подписями недовольных на качество лечения.Сейчас Ольга добивается справедливости вместе со своим адвокатом. Параллельно занялась расследованием и страховая компания. Наученная горьким опытом, как своим, так и земляков, Ольга заранее знает об опасности всяческих приписок задним числом в медкарту, для того чтобы скрыть следы нарушения. Волею случая пока что медкарта девочки находится дома.- Прежде чем передавать карту в больницу, я откопирую ее полностью и даже сниму на видео каждую страницу, - обещает Ольга.В минздраве нашей газете дали лишь краткий комментарий: «по обращению данного заявителя ведется служебное расследование».«Номер один» будет следить за продолжением этой истории.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: pixabay.com