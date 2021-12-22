Жители Бурятии стали реже гибнуть на пожарах

Власти связывают это с активной профилактической работой







22 декабря в правительстве Бурятии прошло совещание по итогам работы Республиканского агентства ГО и ЧС. Заседание провел зампред правительства Петр Мордовской.

Как сообщили в пресс-службе агентства, первым с докладом выступил директор ГКУ «Противопожарная служба РБ» Сергей Андриевский. Он сообщил, что количество пожаров в сельских районах республики в сравнении с прошлым годом заметно снизилось - на 12,4%. В сельской местности на пожарах погибло 34 человека, были травмированы 22 человека, что также ниже показателей прошлого года на 19 и 30% соответственно.Петр Мордовской связал тенденцию по снижению бытовых пожаров с активной пожарно-профилактической работой, в том числе с подворовыми обходами.Директор ГКУ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Геннадий Буянтуев доложил, что в уходящем году в муниципалитетах Бурятии 14 раз вводился режим ЧС, а также один раз объявлялась ЧС регионального уровня. Правительством республики на аварийно-восстановительные работы было выделено свыше 135 миллионов рублей. На оказание единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества более 6 тысяч граждан выплачено свыше 103,6 миллионов.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС