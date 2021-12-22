В Монголии, все-таки, водился страус

Его яйцо найдено в сомоне Жаргалант аймака Ховд



Редкoe птичье яйцo найденo в Монголии на территории сомона Жаргалант аймака Ховд, сообщает



Его высота 17,3 см, диаметр (высоты) - 50,5 см и (ширины) - 45,5 см, вес 349 гр.



В сентябре этого года сотрудники компании «Ховд Ургуу» вырыли землю глубиной около 3,5 метра с помощью техники для проведения инфраструктурных ремонтных работ в сомоне Жаргалант, тогда-то и была обнаружена эта редкая находка. После этого работники «Ховд Ургуу» передали находку профорганизации, приложив соответствующие фотоматериалы и документации.



Среди петроглифов пещеры Гурван Сэнхэр в сомоне Манхан имеется изображение страуса. Поэтому палеонтологи аймака уверены в том, что им удастся доказать, что этот вид птицы обитал в горах Высокого Алтая.



Напомним, ранее в Монголии находили части страусиных яиц, но впервые найдено полноценное яйцо.



Фото: montsame.mn Редкoe птичье яйцo найденo в Монголии на территории сомона Жаргалант аймака Ховд, сообщает МОНЦАМЭ . Исследователи предполагают, что оно может быть страусиным и относится к последнему ледниковому периоду, т.е., примерно около 10-15 тыс лет назад.Его высота 17,3 см, диаметр (высоты) - 50,5 см и (ширины) - 45,5 см, вес 349 гр.В сентябре этого года сотрудники компании «Ховд Ургуу» вырыли землю глубиной около 3,5 метра с помощью техники для проведения инфраструктурных ремонтных работ в сомоне Жаргалант, тогда-то и была обнаружена эта редкая находка. После этого работники «Ховд Ургуу» передали находку профорганизации, приложив соответствующие фотоматериалы и документации.Среди петроглифов пещеры Гурван Сэнхэр в сомоне Манхан имеется изображение страуса. Поэтому палеонтологи аймака уверены в том, что им удастся доказать, что этот вид птицы обитал в горах Высокого Алтая.Напомним, ранее в Монголии находили части страусиных яиц, но впервые найдено полноценное яйцо.Фото: montsame.mn

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