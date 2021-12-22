В Бурятии состоится суд по факту группового побега из психдиспансера в Новой Бряни

Экспертизы установили, что во время беспорядков и нападения на работника учреждения беглецы были невменяемы



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении девяти бывших пациентов местного филиала Республиканского психоневрологического диспансера, которые в невменяемом состоянии совершили групповой побег, сообщили в Следственно управлении СКР по Бурятии.



В зависимости от объема действий каждого им вменяются «умышленное уничтожение чужого имущества» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».



По данным следствия, 21 августа этого года днем в отделении принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района,



Помимо этого, один из них напал на работника диспансера, нанес ему кулаками, ногами и осколком от разбитого оконного стекла удары по различным частям тела, причинив повреждения головы, туловища, а также резаные раны лица. После этого часть пациентов, участвовавших в беспорядках, самовольно через сломанное окно покинули лечебное учреждение и попытались скрыться, но в течение дня все были найдены и возвращены в диспансер сотрудниками полиции и Росгвардии.



При проведении судебно-психиатрических экспертиз установлено, что во время учиненных беспорядков и нападения на работника учреждения пациенты, страдающие различными психическим заболеваниями, находились в состоянии невменяемости. Так как они представляют опасность для себя и окружающих, то нуждаются в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении фигурантов принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении девяти бывших пациентов местного филиала Республиканского психоневрологического диспансера, которые в невменяемом состоянии совершили групповой побег, сообщили в Следственно управлении СКР по Бурятии.В зависимости от объема действий каждого им вменяются «умышленное уничтожение чужого имущества» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».По данным следствия, 21 августа этого года днем в отделении принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района, девять пациентов, недовольных условиями содержания, учинили беспорядки. Во время беспорядков они сломали окна, предметы мебели и другое имущество учреждения, причинив ущерб на общую сумму более 127 тыс рублей.Помимо этого, один из них напал на работника диспансера, нанес ему кулаками, ногами и осколком от разбитого оконного стекла удары по различным частям тела, причинив повреждения головы, туловища, а также резаные раны лица. После этого часть пациентов, участвовавших в беспорядках, самовольно через сломанное окно покинули лечебное учреждение и попытались скрыться, но в течение дня все были найдены и возвращены в диспансер сотрудниками полиции и Росгвардии.При проведении судебно-психиатрических экспертиз установлено, что во время учиненных беспорядков и нападения на работника учреждения пациенты, страдающие различными психическим заболеваниями, находились в состоянии невменяемости. Так как они представляют опасность для себя и окружающих, то нуждаются в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении фигурантов принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru

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