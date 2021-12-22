В Бурятии родителям разрешили посещать новогодние утренники, чтобы помогать своим детям переодеться

Врио министра образования прокомментировал истерию вокруг послабления от властей



У жителей Бурятии появляется все больше вопросов по поводу разрешения от властей посещать новогодние утренники в детских садах и у первоклашек. Ситуацию прокомментировал врио министра образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков.



"Все требования СанПин, которые были действующими в прошлом году, они продолжают действовать и в этом году. И распространяют свои действия по последнему постановлению Роспотребнадзора до конца 2024 года. Поэтому проведение всех новогодних мероприятий в этом году такое же, как и в прошлом. Требования не поменялись, рекомендации даны все те же самые. На последнем республиканском штабе по коронавирусу были сделаны только определенные уточнения, касающиеся того что... Так как дети у нас в детских садиках и в первых классах еще не совсем самостоятельные, то разрешено одному из родителей с учетам наличия теста ПЦР не позднее 48 часов, либо QR-кода, свидетельствующего о наличии прививки, либо (справки) о недавно перенесенном заболевании принимать участие для того, чтобы дети могли переодеться в карнавальные костюмы и родители могли посмотреть на их выступление", - сообщил врио министра.



Напомним, 20 декабря родителям малышей разрешили посещать новогодние утренники. Ранее мы писали, что не всем эта новость понравилась. Некоторые заведующие в детсадах категорически отказываются пускать на праздник родителей.



Фото: pixabay.com

У жителей Бурятии появляется все больше вопросов по поводу разрешения от властей посещать новогодние утренники в детских садах и у первоклашек. Ситуацию прокомментировал врио министра образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков."Все требования СанПин, которые были действующими в прошлом году, они продолжают действовать и в этом году. И распространяют свои действия по последнему постановлению Роспотребнадзора до конца 2024 года. Поэтому проведение всех новогодних мероприятий в этом году такое же, как и в прошлом. Требования не поменялись, рекомендации даны все те же самые. На последнем республиканском штабе по коронавирусу были сделаны только определенные уточнения, касающиеся того что... Так как дети у нас в детских садиках и в первых классах еще не совсем самостоятельные, то разрешено одному из родителей с учетам наличия теста ПЦР не позднее 48 часов, либо QR-кода, свидетельствующего о наличии прививки, либо (справки) о недавно перенесенном заболевании принимать участие для того, чтобы дети могли переодеться в карнавальные костюмы и родители могли посмотреть на их выступление", - сообщил врио министра.Напомним, 20 декабря родителям малышей разрешили посещать новогодние утренники. Ранее мы писали, что не всем эта новость понравилась. Некоторые заведующие в детсадах категорически отказываются пускать на праздник родителей. Подробнее... Фото: pixabay.com

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