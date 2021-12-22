Улан-Удэнцы довольны школьными сухими пайками

Выдача наборов продуктов для школьников льготных категорий продлится до 27 декабря

В связи с переходом школ Улан-Удэ на дистанционное обучение учащиеся льготных категорий 5-11 классов получают продуктовые наборы в виде сухого пайка. Всего будет выдано 7704 набора, сообщили в Комитете по образованию администрации города.В состав продуктового набора вошли макаронные изделия, крупа рис, крупа гречневая, чай, молоко, молоко сгущенное, мясные консервы, печенье, фруктовое пюре.- Наборы будут выдаваться в школах по мере формирования, по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Выдача завершится до 27 декабря. Стоимость продуктовых наборов рассчитана исходя из стоимости питания в день – 85 рублей, и дней в формате дистанционного обучения, согласно решению Республиканского оперштаба, - отметили в комитете.Часть горожан уже свои пайки получила. И некоторые стали выкладывать фотоснимки в соцсети. Так, фотография продуктового набора появилась в паблике Аноним 03.В комментариях стоят разные отзывы:- Это всё со "Светофора", все продукты.- Я вот не пойму, куда столько заварки? Они чифирят на переменах что ли? – пишут улан-удэнцы.Однако большинство комментаторов считают, что продуктовый набор получился неплохой.- Не понимаю! Извините, если не довольны, зачем берёте эти пайки, отдайте пенсионерам, они довольны и этим будут, помалкивали бы.- Неплохой наборчик, учитывая стоимость продуктов. Хоть какая-то помощь.- Скажите спасибо большое что дали, еда лишним не бывает.- Хороший набор, ориентировались, наверное, на стоимость питания в школе, - комментируют улан-удэнцы.Напомним, к льготным категориям относятся дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально-опасном положении, и дети из малоимущих семей. Учащимся начальных классов выдача продуктовых наборов не производится, так как в порядке расходования средств субсидии из федерального бюджета организация бесплатного горячего питания предусмотрена непосредственно в школе, в которой обучается ребенок.Фото: Аноним 03