Генплан Улан-Удэ скорректировали

Поправки отражают динамичное развитие бурятской столицы

Сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов рассмотрела проект изменений в Генеральный план города, которые были разработаны в рамках муниципального контракта компанией «Национальный земельный фонд» (г. Омск).«Генплан приводится в соответствие со «Схемой территориального планирования Республики Бурятия» в части отображения объектов регионального значения. Также учитываются внесенные ранее локальные изменения в Генеральный план г. Улан-Удэ», - доложил депутатам Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.Кроме того, сессии предложили немного изменить границы города.Касаемо указанных объектов регионального значения, речь идет об объектах образования и науки, культуры и искусства, соцобслуживания, здравоохранения, туризма, отдыха, физкультурно-спортивных объектах, а также об объектах транспортной инфраструктуры, промышленности и некоторых других.Локальные изменения затронули микрорайоны 148 «А», 146 «Б», 162 (в рамках реализации проекта жилищного строительства в юго-восточной части города, с Домостроительным комбинатом).В микрорайоне Силикатный изменения необходимы для реализации проекта создания Индустриального парка. На ул. Боевая и Конечная необходимые изменения связаны со строительством дорог к новым строящимся детсадам. В районе авиазавода тоже строится дорога к проходной административно-бытового корпуса предприятия.Границы же столицы Бурятия изменяются с целью исключения земельных участков, на которых находится золошлакоотвал «ТЭЦ-1».«В связи с истечение срока эксплуатации золошлакоотвала, ресурсоснабжающая организация «ТГК-14» проводит работу по его реконструкции с увеличением емкости, в пределах отведенной территории. Проект реконструкции золошлакоотвала разработан, проведены публичные слушания, получение положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Но прохождение дальнейших процедур (экологическая экспертиза и др.) невозможно в связи с тем, что территория реконструируемого отвала размещена в границах населенного пункта, что противоречит федеральному законодательству», - выступил Михаил Мясищев.Чтобы снять противоречие законодательству, территорию с отвалом, необходимо вывести за границы г. Улан-Удэ, в т. ч. изменить Генплан. Корректировка была согласована с минэкономики России, правительством Бурятии и сопредельным сельским районом.«Прошу поддержать», - обратился к сессии горсовета представитель мэрии.Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета по градостроительной политике, строительству и землепользованию, сказал, что вопрос был тщательно проработан и тоже попросил коллег поддержать.«Изменения очень нужные, надо их комплексно утвердить», - взял слово Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета. По итогам голосования, корректировку Генплана утвердили.На этой же сессии городской парламент внес несколько изменений в улан-удэнские «Правила землепользования и застройки».К муниципальным властям обратился ряд юридических и физических лиц с просьбами изменить по некоторым земельным участкам вид территориальной зоны.Например, сообщили депутатам, гражданка Эрдынеева ходатайствовала об изменениях по участку на ул. Тугнуйской. Просила заменить зону «улично-дорожная сеть» на зону «застройка индивидуальными жилыми домами».«Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства» попросил муниципалитет изменить вид зоны участка в 105 мкрн. с «застройка многоэтажными жилыми домами» на «застройка малоэтажными жилыми домами». «Изменение необходимо для завершения строительства домов «Домстройкомплекта», - доложили сессииПо участку в 110 мкрн. предложили изменить вид с «улично-дорожная сеть» на зону рекреационного назначения. Инициатором был «Фонд развития г. Улан-Удэ». Там планируется создать парк «Юго-западный».Депутаты рассмотрели вопрос и единогласно согласились со всеми десятью инициированными изменениями вида территориальной зоны.