В Бурятии приставы собрали с начала года 211 млн рублей исполнительских сборов

Физические и юридические лица платили за несвоевременное исполнение решений суда



В Бурятии более 211 млн. рублей исполнительского сбора заплатили за 11 месяцев 2021 года физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов, сообщили в пресс-службе УФФСП по Бурятии.



Согласно данным статистики, другая категория должников поспешила выплатить задолженности в 5-дневный срок, установленный законом для добровольного исполнения, в рамках 202 тысячи исполнительных производств. В добровольный срок выплачены задолженности на сумму свыше 1 млрд. 349 млн. рублей.



"Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер исполнения, связанных не только с взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и т.д", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Узнать о долгах очень просто, достаточно ввести регион, ФИО, дату рождения в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте службы. После отправки запроса система моментально выдает ответ.



Фото: pixabay.com



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