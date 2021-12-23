В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с аварией на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1.
"Всю информацию по отключению тепло и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72", - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Напомним, на ТЭЦ-1 сегодня ранним утром произошла авария. В 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов №№ 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7.
Силами МЧС возгорание ликвидировано, идут восстановительные работы. В Улан-Удэ в связи с этим был объявлен режим ЧС. Глава Бурятии выступил с экстренным обращением к горожанам.
Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, который возглавил зампред Еевгений Луковников. Начаты ремонтные работы. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла.
Информирование о проводимых работах и текущей ситуации будет представляться оперативным штабом в онлайн режиме.
Как сообщили в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ, из-за аварии на ТЭЦ приостановлен прием детей в детские сады Железнодорожного района №89, 16, 29,71,143, 111, 41, 62, 139, 72, 173, 67, СОШ №48,38, (кроме мкрн Загорск). Также не принимают четыре сада центральной части Советского района - №35, 58, 52, 3 и Октябрьского района №59 – второй корпус и №64. Первый корпус детсада №59 принимает в общем режиме.
Как сообщили в ТГК-14, специалисты компании ведут работы по переводу тепловой нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.
«На станции в работе три котла №1, №2 и №4. В ближайшие часы путем подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе №5», - сообщили в компании.
Фото: "Номер один"