В Бурятии суточное число новых случаев COVID-19 упало почти до 200

За последние сутки умерли от коронавируса шесть человек, четверо - в возрасте 65+



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 74 976. Это на 201 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 608). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 362 человека, за последние сутки шесть человек, четверо - в возрасте 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 162 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 339 человек.



В стационарах получают лечение 1 171 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 918. В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет – 91), на ИВЛ – 72 пациента (из них старше 65 – 52), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 53.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 362 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1 636 коек: занято – 1 171, свободно – 465 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,6%.



Всего выздоровели от коронавируса 69 081 (+291) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 383 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 800 783 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты привито 467 073 человека. Завершили первичную вакцинацию 432 693 человека. Повторную вакцинацию начали 75 780 человек.



Фото: pixabay.com



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