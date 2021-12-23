Жители Улан-Удэ: "Как зима, так у нас аварии на ТЭЦ"

Горожане возмущены тем, что им приходится жить в холоде в период усилившихся морозов



На ТЭЦ-1 сегодня ранним утром произошла авария . В 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов №№ 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7 .

В Улан-Удэ в связи с этим был объявлен режим ЧС

Как сообщалось ранее, н а момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла. Этот факт возмутил горожан. Улан-удэнцы не понимают, почему они вынуждены сидеть в холодных квартирах, когда на улице ударили морозы за 30.



"Не знаю какие там 70 градусов, но дома уже прохладно! Сейчас все каааак начнут обогреватели «втыкать»! Из-за перегрузки на эл.сетях ещё и электричество "навернётся";



"Как зима так у нас аварии на ТЭЦ! Нельзя ли как то заранее готовится к зиме, на улице -40, отопления практически нет, горячей воды тоже! Когда уже этот беспредел закончится!";



"У нас дома батареи абсолютно холодные! Никаких 70 градусов там нет! Примерно в 3.30 ночи отопление полностью исчезло. Услуга не оказывается уже 6 часов. Каким образом будет производится перерасчёт?", - спрашивают горожане.



Отметим, в соцсетях горожане пишут адреса, где на данный момент отсутствует тепло. "Ключевская 23. Ни тепла, ни горячей воды", Пр. Победы, Трудовая, Комсомольская, Цивилева, Путейская и т.д. К слову, в городе







Фото: pixabay.com Как сообщалось ранее, н"Не знаю какие там 70 градусов, но дома уже прохладно! Сейчас все каааак начнут обогреватели «втыкать»! Из-за перегрузки на эл.сетях ещё и электричество "навернётся";"Как зима так у нас аварии на ТЭЦ! Нельзя ли как то заранее готовится к зиме, на улице -40, отопления практически нет, горячей воды тоже! Когда уже этот беспредел закончится!";"У нас дома батареи абсолютно холодные! Никаких 70 градусов там нет! Примерно в 3.30 ночи отопление полностью исчезло. Услуга не оказывается уже 6 часов. Каким образом будет производится перерасчёт?", - спрашивают горожане.Отметим, в соцсетях горожане пишут адреса, где на данный момент отсутствует тепло. "Ключевская 23. Ни тепла, ни горячей воды", Пр. Победы, Трудовая, Комсомольская, Цивилева, Путейская и т.д. К слову, в городе создана "горячая линия" , куда можно обратиться по вопросам тепло- и водоснабжения. Напомним , по данным синоптиков, в ближайшее время в Бурятии прогнозируется усиление морозов. Морозная погода сохранится в большинстве районов, среднесуточные температуры будут на 6-13 градусов ниже средних значений. В Улан-Удэ ночью столбик термометров опускался до -31,-33, днем ожидается -22,-24 градусов.Фото: pixabay.com

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