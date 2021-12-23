Улан-удэнские леса надежно прикрыты

Сессия горсовета одобрила муниципальный лесной контроль



В столице Бурятии утвердили «Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «город Улан-Удэ». Документ разработали в соответствии с федеральным законом, принятым в июле 2021 г., и внесли на рассмотрение Улан-Удэнского горсовета.



Положение определяет порядок организации и осуществления данного контроля.



«Объектом муниципального контроля будут являться городские леса, лесохозяйственную деятельность в которых осуществляет Городское лесничество», - доложил депутатам Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.



Приоритетом при осуществлении лесного контроля является проведение мероприятий, направленных на снижение риска причинения ущерба лесу. Установлен порядок профилактики рисков. Это информирование, предоставление консультаций, а также объявление предостережений.



Как сообщили депутатам, плановых проверок проводиться не будет.



Но в случае подтверждения сведений об угрозе причинения вреда, ущерба городским лесам, предполагается организовывать внеплановые проверки. Конечно, они должны будут еще получить согласование в прокуратуре.



Данное Положение перед сессией рассматривалось в профильном комитете горсовета, оно было хорошо подготовлено и поэтому по итогам голосования документ одобрили без нареканий. Улан-Удэ - крупнейший населенный пункт Бурятии, промышленный центр республики. Борьба на качество атмосферного воздуха в городе - очень актуальная тема. Состояние городских лесов, их сохранение и развитие, всегда будет находиться в зоне особого внимания.



Фото: "Номер один"



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