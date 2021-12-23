Теплоснабжение в Улан-Удэ постараются вернуть в сжатые сроки

Начало инцидента на ТЭЦ-1 не обошлось без недоразумений – пожарных не пускали на станцию



В Улан-Удэ после тушения пожара на ТЭЦ-1 проводятся профилактические работы, определяется масштаб повреждений и порядок подключения выбывших котлов в работу. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.



По его словам, последствиями аварии затронуты в основном Железнодорожный район и центральная часть Советского района (в Загорске и на Стеклозаводе свои котельные). Под отключения попадают 19 детских садиков. Они закрыли прием детей, власти просят родителей оставаться дома, а работодателей – дать им такую возможность.



«Определяем наличие ресурсов и технологическую цепочку подключения. Картина в целом ясна и понятна. Топливо на станции есть, организовываем запуск котлов заново в работу», - сказал Игорь Шутенков.



Он подчеркнул, что пострадавших от инцидента на самой ТЭЦ-1 нет. Площадь пожара составила 60 кв метров, задымления – 100 кв метров. «Пострадавшие – это жители города, переставшие получать тепло в обычном режиме», - заметил мэр.



«Нам нужно запустить теплоснабжение в течение 6-7 часов, хотя циркуляцию с теплотрасс мы не снимали, она идет, но ограничена подача горячего водоснабжения для того, чтобы быстрее справиться с ремонтом. Однако, если это не удастся в сжатые сроки, то будут приниматься и иные меры. Определяем пункты временного размещения для жителей примерно 1 000 домов, из которых придется временно отселять людей при самом неблагоприятном развитии ситуации», - сказал Игорь Шутенков.



Что касается объектов социальной сферы, то могут закрыться поликлиники Железнодорожного района (решение пока не принято), пациентов примут другие поликлиники, Аналогично поступят в Железнодорожной больнице, но больных с несложными диагнозами отпустят по домам. По школам нет проблем, так как они сейчас на дистанте. Девятнадцать детсадов прекратили прием детей.



«Что касается ремонта на самой ТЭЦ-1, есть понимание того, что повреждено и в каком объеме. Сейчас выбираются варианты. Первый – ремонт того, что нарушено пожаром, второй – прокладка временных линий. Будет выбран вариант, дающий выигрыш по времени», - заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



По его словам, в Бурятии на сегодня имеются ресурсы всех необходимых материалов (кабель определенного сечения, муфты, сопутствующие материалы и т.д.). Надеюсь, восстановление будет довольно быстрым, но надо быть готовыми ко всему, ведь стоят морозы.



Выходят на ремонт три кабельных бригады «Бурятэнерго», подтаскиваются дизель-электростанции. Сформирован запас мазута на ТЭЦ 800 тонн, 1000 тонн мазута стоят на железной дороге. Мазут поможет поддерживать работу котлов, заметил зампред.



На объекте назначены ответственные, введены режимы ЧС муниципального и регионального уровня. Начинается расследование причин инцидента. В самом его начале пожарных не пускали на территорию ТЭЦ-1, подтвердил Евгений Луковников.



Фото: ТГК-14



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