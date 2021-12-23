Министр здравоохранения Бурятии заявила о готовности объектов здравоохранения в условиях ЧС

Восемь больниц находится в зоне подключения ТЭЦ-1
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова о готовности объектов здравоохранения в условиях ЧС:
"В Министерстве здравоохранения уже давно работает оперативный штаб в связи с ковидом. Сегодня мы перенаправили все силы на борьбу с ЧС. Восемь объектов здравоохранения находится в зоне подключения ТЭЦ-1, один крупный стационар – это железнодорожная больница.
Совместно с руководством железнодорожной больницы мы провели работу, мобилизованы все необходимые ресурсы. Дополнительно сейчас обсуждаем и готовим резервный коечный фонд, на тот случай, если будет необходимо. На данный момент в железнодорожной больнице ситуация по теплу стабильная, проводят работу по переводу ряда пациентов в Центр восточной медицины, в республиканскую больницу. Часть пациентов, которые завершили лечение, идут на выписку.
Ситуация находится на постоянном мониторинге, актуальная информация по состоянию наших лечебных учреждений обновляется каждые два часа
Также на мониторинге находится Городская поликлиника №1 и ГП№6. С ними сейчас отрабатываем, дополнительно к ним направлены машины для обслуживания пациентов на дому, также в полном объеме обеспечены необходимые средства обогрева.
К резерву относится и детская республиканская больница на Модогоева, сейчас там ситуация стабильная. Учитывая, что в Октябрьском районе находится значительное количество крупных объектов здравоохранения и мы можем направить туда пациентов.
На данный момент плановая и экстренная помощь организована в прежнем режиме, только исключена из маршрутизации железнодорожная больница – там как экстренная, так и плановая госпитализация приостановлена до нормализации ситуации.
Через час состоится очередное заседания оперштаба, где мы определимся с перемаршрутизацией пациентов, если это будет необходимо".
Фото: "Номер один"
Ссылки по теме:
В Улан-Удэ объявлен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 работает оперативный штаб
В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с аварией на ТЭЦ-1
Жители Улан-Удэ: "Как зима, так у нас аварии на ТЭЦ"
В Улан-Удэ определяют пункты временного размещения на случай самой неблагоприятной ситуации
Теплоснабжение в Улан-Удэ постараются вернуть в сжатые сроки
В Октябрьском районе решено отключить горячее водоснабжение
В Октябрьском районе Улан-Удэ под отключение тепла попали 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы
Глава Бурятии выступил с экстренным обращением к улан-удэнцам
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1
В Железнодорожном районе Улан-Удэ идет мониторинг подачи тепла
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.