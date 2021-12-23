Министр здравоохранения Бурятии заявила о готовности объектов здравоохранения в условиях ЧС

Восемь больниц находится в зоне подключения ТЭЦ-1

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Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова о готовности объектов здравоохранения в условиях ЧС:"В Министерстве здравоохранения уже давно работает оперативный штаб в связи с ковидом. Сегодня мы перенаправили все силы на борьбу с ЧС. Восемь объектов здравоохранения находится в зоне подключения ТЭЦ-1, один крупный стационар – это железнодорожная больница.Совместно с руководством железнодорожной больницы мы провели работу, мобилизованы все необходимые ресурсы. Дополнительно сейчас обсуждаем и готовим резервный коечный фонд, на тот случай, если будет необходимо. На данный момент в железнодорожной больнице ситуация по теплу стабильная, проводят работу по переводу ряда пациентов в Центр восточной медицины, в республиканскую больницу. Часть пациентов, которые завершили лечение, идут на выписку.Ситуация находится на постоянном мониторинге, актуальная информация по состоянию наших лечебных учреждений обновляется каждые два часаТакже на мониторинге находится Городская поликлиника №1 и ГП№6. С ними сейчас отрабатываем, дополнительно к ним направлены машины для обслуживания пациентов на дому, также в полном объеме обеспечены необходимые средства обогрева.К резерву относится и детская республиканская больница на Модогоева, сейчас там ситуация стабильная. Учитывая, что в Октябрьском районе находится значительное количество крупных объектов здравоохранения и мы можем направить туда пациентов.На данный момент плановая и экстренная помощь организована в прежнем режиме, только исключена из маршрутизации железнодорожная больница – там как экстренная, так и плановая госпитализация приостановлена до нормализации ситуации.Через час состоится очередное заседания оперштаба, где мы определимся с перемаршрутизацией пациентов, если это будет необходимо".Фото: "Номер один"