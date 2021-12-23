В Улан-Удэ включают дополнительные насосы на повысительной станции ПНС 6/2

Это позволит подключить потребителей тепломагистрали №5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-2
Сотрудники «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14)запустили насос №4 на на повысительной станции ПНС 6/2. Здесь сейчас в работе насосы: №№ 1,2 и 6, сообщает оперштаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1.
В настоящий момент осуществляется включение дополнительного насоса №5 для подключения потребителей тепломагистрали №5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ( ул. Трубачеева, нижняя часть ул. Бабушкина и БКМ).
Фото: ТГК-14
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