В Улан-Удэ по факту возгорания на ТЭЦ-1 возбуждено уголовное дело

Ущерб от аварии на теплоцентрали уже оценивается в сумму более 1 млн рублей
В столице Бурятии 23 декабря ночью на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (ТГК № 14) произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора при морозе в городе до – 30 0С.
По этому факту отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса), сообщили в управлении.
По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей.
В настоящее время на месте происшествия следственной группой под руководством заместителя руководителя следственного управления проводятся необходимые следственные действия. Фиксируются следы аварии, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. Также проводится соответствующий комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц, ведется сбор доказательственной базы.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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