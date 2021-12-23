В Улан-Удэ проезд пожарных к загоревшейся ТЭЦ-1 задержали согласно регламентам

Энергетикам необходимо было предварительно обесточить работающие электроустановки
В Бурятии оперштаб разъяснил информацию об ожидании пожарных автомобилей, прибывших на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1. «Персонал ТЭЦ-1 действует строго согласно установленным регламентам и инструкциям», отметили в штабе.
«Для работы пожарных нарядов во время ликвидации аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасности спасателей необходимо предварительно обесточить работающие электроустановки, и только после этого осуществляется допуск на место устранения возгорания. С этим и было связано ожидание наряда спасателей у ТЭЦ-1, которые затем оперативно проследовали к месту возгорания и быстро его ликвидировали», - говорится в релизе.
Впрочем, оценку законности тех или иных действий теперь будет давать следствие.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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