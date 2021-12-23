Школьники Улан-Удэ уходят на каникулы с 27 декабря

Вторая учебная четверть де-факто завершается 24 декабря



Комитет по образованию рекомендовал всем городским школам начать зимние каникулы с 27 декабря. Об этом на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сообщила председатель комитета Татьяна Митрофанова.



«По решению республиканского оперативного штаба Комитетом по образованию был организован перевод всех учащихся на дистанционное обучение с 14-го по 27-го декабря. Школам рекомендовано начать зимние каникулы с 27 декабря. Иными словами, на этой неделе, 24 декабря, завершается вторая учебная четверть», - подчеркнула Татьяна Митрофанова.



Ранее Комитет провел мониторинг готовности школ к переходу на онлайн обучение. Выявлено, что из 66,5 тыс учащихся 1800 детей не имеют технических возможностей к подключению. В прошлом году таких детей было 2500.



«Руководителям школ рекомендовано организовать индивидуальную работу с этими учащимися, определить форму обучения с возможным использованием телефонной связи, выполнением заданий на бумажных носителях, использованием записи готовых уроков и т.д. Также руководителями по возможности предоставляют технические средства для нуждающихся детей из резервов школы», - уточнила Татьяна Митрофанова.



В школах Улан-Удэ работают почти 2,5 тыс педагогов. Все они прошли обучение по работе с цифровыми образовательными ресурсами. Кабинеты в школах оборудованы компьютерной техникой, интернет-связью для дистанционного обучения. Часть учителей работают из дома из-за недостаточной скорости интернета в школах, скорость которого не позволяет одномоментно выходить всем учителям в сеть. Для решения этого вопроса Комитет по образованию направил письмо в министерство образования и науки Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru









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