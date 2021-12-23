В Улан-Удэ не успели сдать в срок спортивные площадки при школах

У депутатов горсовета возникло множество вопросов к подрядчикам и к «Улан-Удэстройзаказчику».

Накануне депутаты улан-удэнского горсовета вместе провели выездное заседание и посетили строительство спортивных объектов при трех школах –№ 13 в поселке Аршан, № 43 на Стеклозаводе и №55 в микрорайоне Забайкальский.Все ФОКи возводят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Так, в школе № 43 спортивный объект готов на 95 %: завершили устройство подпорной стены футбольного поля, положили бетонное основание беговых дорожек вместе с резиновым покрытием, постелили искусственный газон. На настоящий момент строят ограждение и доделывают работы по засыпке газона.Тем не менее, депутаты отметили – сдача объекта должна была состояться еще 1 декабря, а так как не успели, рабочим приходится прямо в мороз сваривать турники и брусья, что может сказаться на их качестве. Да и внимательно оценить стадион с газоном под слоями снега – тоже непростая задача.Но проблема опоздания со сроками возникает далеко не в первый раз. Как отметил зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов, причина опозданий подрядчика в ошибках заказчика – проект требовал пересмотра многих вопросов, которые не вышло учесть заранее из-за изменения цен на стройматериалы.В спорткомплексе при школе №13 в поселке Аршан возникла та же проблема: основные работы успели завершить, но еще впереди устройство ограждения, засыпка покрытия газона и сварочные работы по устройству лестниц и трибун.В первую очередь депутаты отметили, что при проектировании проекта не предусмотрели устройство высокого ограждения для футбольного поля – так как школа находится на возвышенности, во время той же игры в футбол мяч рискует улететь в ограду жителей, проживающих ниже по склону. «Улан-Удэстройзаказчик» вместе с представителями комитетом по образованию сообщили, что эта проблема будет отрегулирована в следующем году.На последнем объекте в школе № 55 в микрорайоне Забайкальский срок работ еще не подошел, тем менее также возникли проблемы именно с проектированием – не были учтены и отражены сети теплоснабжения, которые, как оказалось, подводились к школе.«На сегодня это уже третий объект, и хотелось бы отметить, что при выполнении работ выясняется, что не учтены работы в проектных документациях. На сегодня мы попросили заказчика, чтобы они усилили контроль именно за проектно-сметной документацией, чтобы у нас не образовывались дополнительные виды работ уже в процессе строительства. Мы видим, что приходится вносить изменения и корректировать документацию для того, чтобы реализовать федеральную программу», -высказался председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского горсовета Василий Цыремпилов.фото: Номер один