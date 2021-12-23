Это гостиницы на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного и Загорска

Ссылки по теме:

В Улан-Удэ объявлен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 работает оператив

ный штаб

В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с аварией на ТЭЦ-1

Жители Улан-Удэ: "Как зима, так у нас аварии на ТЭЦ"

В Улан-Удэ определяют пункты временного размещения на случай самой неблагоприятной ситуации

Теплоснабжение в Улан-Удэ постараются вернуть в сжатые сроки

В Октябрьском районе решено отключить горячее водоснабжение

В Октябрьском районе Улан-Удэ под отключение тепла попали 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы

Глава Бурятии выступил с экстренным обращением к улан-удэнцам

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ по факту возгорания на ТЭЦ-1 возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ проезд пожарных к загоревшейся ТЭЦ-1 задержали согласно регламентам

В Улан-Удэ включают дополнительные насосы на повысительной станции ПНС 6/2

Мэр Улан-Удэ: "Постепенно температура в квартирах будет снижаться"

В Улан-Удэ оперштаб по ликвидации последствий ЧС на ТЭЦ-1 опасается пожаров

В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС.- Температурный режим в образовательных учреждениях находится на контроле. Школьники находятся на дистанционном обучении, но в образовательных учреждениях давление поддерживается, дабы не разморозить объекты. Все руководители школьных учреждений находятся на местах.По городу мы уже подготовили 10 пунктов временного размещения на базах гостиниц на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС. Пункты рассчитаны на 400 человек. В первую очередь мы готовим для жителей ста домов, которые у нас по верхнему розливу. На данное время у нас уже в 45 домах по Железнодорожному району слив произвели. Сейчас будем с жителями отрабатывать. Если кто желает, будем расселять по гостиницам.Подготовлено 400 тепловых приборов. Отработаны вопросы с теми магазинами, у которых в наличии тысяча тепловых приборов, будем у них брать под гарантийное письмо.Для организации переселения подключаем спасателей, волонтеров. Прежде всего обратим внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи, - рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.Фото: pixabay.com