В Бурятии найден водитель, скрывшийся с места наезда на пешеходов

Он уговорил одного из пострадавших, который оказался знакомым, не сообщать о ДТП







В Бурятии вечером 19 декабря в полицию Заиграевского района поступило сообщение от 37-летнего местного жителя о наезде на пешеходов по улице Гагарина села Татарский Ключ, сообщили в республиканском МВД.



На место происшествия незамедлительно направлен экипаж ДПС. Полицейские обнаружили следы ДТП, однако ни автомобиля, ни пострадавших на месте не было. Телефон заявителя был выключен, по месту жительства молодой человек отсутствовал. Соседи рассказали полицейским, что днем видели молодого человека в компании 51-летнего приятеля.



Полицейские расспросили приятеля звонившего о предполагаемом ДТП. Но сельчанин заверил, что «никакого наезда не было, а травму головы он получил, когда упал на улице». Однако ночью мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где впал в состояние комы.



Предварительно установлено, что вечером на улице Гагарина села Татарский Ключ Заиграевского района водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на проезжей части на двух мужчин, после чего с места аварии скрылся. Пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.



Благодаря информации очевидцев происшествия полицейскими была установлена предположительная марка транспортного средства. Также просмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых был обнаружен схожий с приметами автомобиль. Скрывшийся с места ДТП водитель был установлен и задержан сотрудниками полиции.



В итоге 26-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, признался в совершенном наезде. Во дворе дома его родственницы сотрудниками полиции обнаружена иномарка со следами ДТП, принадлежащая ему.



Предварительно установлено, что мужчины шли по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек рассказал полицейским, что испугался и попросил пострадавшего не сообщать о ДТП, так как был с ним знаком.



Фото: МВД по Бурятии



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