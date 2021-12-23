2022 год в Улан-Удэ объявили Годом здоровья

Решение об этом приняли депутаты горсовета







Для стимулирования жителей столицы Бурятии к занятию физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни Улан-Удэнский городской совет депутатов принял решение объявить 2022 г. - Годом здоровья и активного долголетия.

Как доложила на сессии горсовета Светлана Трифонова, заместитель мэра-председатель комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, согласно Концепции политики активного долголетия в Российской Федерации на период до 2034 г., предпосылки для качественной жизни граждан старшего возраста закладываются в молодые годы.«Это касается здорового образа жизни, физической активности, профилактики заболеваний. Распространение коронавирусной инфекции заставило граждан всех групп населения изменить жизненные приоритеты. Вопросы сохранения здоровья стали более актуальными», - сказала она.Среди целей Года – мотивирование улан-удэнцев пожилого возраста к активному образу жизни. Среди граждан трудоспособного возраста также необходимо постоянно проводить профилактическую работу, направленную на снижение факторов риска. «Прежде всего, ими являются злоупотребление алкоголем и табакокурением», - отметила Светлана Трифонова.Важно настойчиво прививать положительные навыки детям и молодежи.Жителей города вовлекут в мероприятия по укреплению здоровья. Планируется разработать новые формы мероприятий, провести широкую информационную кампанию, а организации и предприятия - стимулировать к введению своих корпоративных программ укрепления здоровья работников.При подготовке плана мероприятий тематического Года от горсовета были внесены предложения. «Как от депутатского корпуса, так и от аппарата горсовета. Год здоровья – это актуально», - отметил Денис Гармаев, председатель комитета горсовета по социальной политике, и сказал, что комитет поддерживает идею тематического Года.«Учтены все предложения», - отметила докладчик.Дмитрий Турченюк, председатель комитета горсовета по МСУ, правопорядку и законности, также поддержав, обратил внимание на необходимость продолжения развития инфраструктуры. «Есть прекрасная «Тропа здоровья» на Верхней Березовке, - привел он пример. - Но надо идти дальше. Продолжать создавать инфраструктуру, в т. ч. с привлечением общественников, таких, как Андрей Сукнев, надо широко вовлекать людей».Депутат совсем недавно имел разговор с министром здравоохранения Бурятии Евгением Лудуповой. Она приветствовала намерение муниципалитета объявить Год здоровья.Решение приняли единогласно.Фото: «Номер один»