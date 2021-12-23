«Если можешь помочь — помоги»

В Бичурском районе успешно работает фонд «Благое дело»



В Бичурском районе четыре года исполнилось благотворительному фонду «Благое дело». За это время он смог помочь многим людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщает «Бичурский хлебороб».



За два последних года оказана помощь 16 многодетным семьям в приобретении одежды, обуви, а двум семьям помогли справиться с последствиями пожара. Четыре семьи получили помощь для операций детям в Москве и Томске, одного ребенка свозили в Новосибирск на лечение в специализированной клинике.



«Для трех человек приобретены дорогостоящие лекарства, одному человеку помогли оформить пенсию, для чего ему нужно было съездить в Улан-Удэ на обследование. Не отказывает фонд в помощи матерям-одиночкам, у которых не хватает средств для обеспечения даже одного ребенка. Обращаются к нам инвалиды. Фонд принял участие в конкурсе на получение гранта президента РФ. Благодаря отлично составленной семьёй Василия и Олеси Ткачёвых программе, мы получили 500 тысяч рублей для реконструкции спортивной площадки в районе пос. Сельхозтехника. Там установили спортивные тренажёры для учащихся школы №3 и постояльцев дома ветеранов, облагородили хоккейную площадку и дополнительно заказали спортивный инвентарь. Время для исполнения программы у нас есть до августа 2022 года», - рассказывает Наталья Слепнева, президент благотворительного фонда «Благое дело».



Она подчеркивает, что работа фонда возможна только благодаря людям, которые живут по принципу «добро творить, как воздухом дышать». Фонд благодарит постоянных спонсоров, которые перечислили на счёт фонда не один десяток тысяч рублей. А также всех, кто оказывает содействие личным участием.



Фото: «Благое дело»/спортплощадка



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