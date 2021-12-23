Администрация Улан-Удэ взяла в магазинах города оптом более 500 тепловых приборов

Выдавать населению их будет Управление по ЧС под сохранную расписку для возврата
Администрация Улан-Удэ проработала с магазинами вопрос по приобретению тепловых приборов. 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов населению будет Управление по ЧС Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата. Об этом в соцсетях сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
"Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 21-36-65, 21-29-72", - добавил мэр.
Фото: pixabay.com
Ссылки по теме:
В Улан-Удэ объявлен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 работает оперативный штаб
В Улан-Удэ открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с аварией на ТЭЦ-1
Жители Улан-Удэ: "Как зима, так у нас аварии на ТЭЦ"
В Улан-Удэ определяют пункты временного размещения на случай самой неблагоприятной ситуации
Теплоснабжение в Улан-Удэ постараются вернуть в сжатые сроки
В Октябрьском районе решено отключить горячее водоснабжение
В Октябрьском районе Улан-Удэ под отключение тепла попали 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы
Глава Бурятии выступил с экстренным обращением к улан-удэнцам
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1
В Железнодорожном районе Улан-Удэ идет мониторинг подачи тепла
В Улан-Удэ по факту возгорания на ТЭЦ-1 возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ проезд пожарных к загоревшейся ТЭЦ-1 задержали согласно регламентам
В Улан-Удэ включают дополнительные насосы на повысительной станции ПНС 6/2
Мэр Улан-Удэ: "Постепенно температура в квартирах будет снижаться"
В Улан-Удэ оперштаб по ликвидации последствий ЧС на ТЭЦ-1 опасается пожаров
В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС
В Советском районе Улан-Удэ под отключение горячей воды попали 193 многоквартирных дома
Задача номер один - запустить котлы ТЭЦ-1 в поддерживающем режиме на мазуте
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.