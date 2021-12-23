Благоустройству Улан-Удэ – муниципальный контроль

Его закрепили в нормативных документах
В Улан-Удэ появляются новые механизмы контроля за положением в городе, утвержденные федеральным законом.
«Введен новый вид муниципального контроля – контроль в сфере благоустройства», – доложил депутатам на сессии горсовета Сергей Гашев, заместитель мэра-председатель комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Для его реализации, сессия рассмотрела предложенное «Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Под контроль ставится соблюдение ответственными лицами правил благоустройства города. Согласно проекта документа, осуществлять этот вид контроля будет комитет городского хозяйства горадминистрации. Данной структуре вменяется в обязанность проведение профилактических мероприятий.
«Целью является снижение количества проверок организаций, ИП, граждан, защита контролируемых лиц от необоснованного проведения проверок. Основной упор – на предупреждение нарушений. Одним из основных показателей эффективности муниципального контроля будет не количество проведенных контрольных мероприятий, а минимизация ущерба от нарушений», - выступил Сергей Гашев.
Депутаты положительно восприняли нововведение. После объявления председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым процедуры голосования, горсовет единогласно утвердил Положение.
Как известно, в сфере благоустройства столицы Бурятии есть заметные нерешенные вопросы. Они у всех на виду.
Например, старые автомобильные шины, которые в массовом порядке вкапывают в почву в зеленых зонах, во дворах, у стен домов, используют при озеленении придомовых территорий и т. д., вместо того, чтобы утилизировать шины, как установлено законом. Проблеме много лет, но ее никто не решает. «Номер один» уже поднимал этот вопрос – отдельные придомовые территории буквально «порабощены» старыми шинами.
Есть надежда, что после принятия данного Положения, ситуация с благоустройством будет улучшаться быстрее, чем было до того.
Фото: «Номер один»
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