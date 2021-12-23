23.12.2021
Солдат войны не выбирает

Солдат войны не выбирает

В Бичуре открылась выставка, посвященная участникам локальных войн и конфликтов

В Бичуре в музее имени С.Ю. Широких-Полянского открылась выставка «Солдат войны не выбирает, он верен долгу и  стране». Она посвящена участникам локальных войн и вооруженных конфликтов из Бичурского района, сообщает газета «Бичурский хлебороб».

В музее выставка заняла небольшую комнату, где поместили фотографии, документы, личные вещи земляков- участников боевых действий. Среди экспонатов — котелок комбинированный с фляжкой, индивидуальная аптечка военнослужащего, противогаз с фильтром, берет десантника, офицерская фуражка. Есть пулеметная лента, гильзы зенитной установки, ПМ и  пулемета ДШК, муляжи противопехотной мины «Ведьма» 03  М-72  и  танковой мины ТМ-62 М, гранаты УРГ-Н, макеты оружия и  снаряжения.

Ветераны Бичурского отделения «Боевого братства» первыми в республике оборудовали такой уголок патриотического воспитания. На открытии выступили глава Бичурского района Василий  Смолин, председатель районного Совета ветеранов Ермолай Григорьев, депутаты Народного Хурала Олег Фёдоров и Александр  Савельев, военком Бичурского района Сергей Гаврилов. Они говорили о важности события для патриотического воспитании детей и  молодежи, о  сохранении памяти, необходимости личного общения ветеранов «Боевого братства» со школьниками.

В открытии участвовали представители Бурятского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Они поздравили бичурян со знаменательным событием, подчеркнули значение открытия выставки и  пожелали нашим ветеранам боевых действий дальнейших успехов в  работе с молодежью.

Руководитель «Боевого братства» Бичурского района Дмитрий Лысов отметил: «Мы благодарим руководство района, музейных и библиотечных работников за поддержку, участие, выделение помещения для размещения выставки. Наша особая благодарность спонсорам. Музейные экспонаты, документы, фотографии мы будем использовать в  работе по  патриотическому воспитанию. Приглашаем жителей района посетить выставку».

Фото: «Бичурский хлебороб»
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