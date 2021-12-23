В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 идет запуск третьего котла

В прежний режим работы ТЭЦ-1 войдет в субботу, 25 декабря - штаб



В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 запущен в работу резервный котел №3. Об этом заявил руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1, заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Он проконтролировал ход восстановительных работ на ТЭЦ-1, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Восстановительные работы планируется провести согласно графику в течение трех дней. По оценкам специалистов, в прежний режим работы ТЭЦ-1 войдет в субботу, 25 декабря. В период ремонтных работ функционирования трех из шести котлов будет достаточно для сохранения теплоснабжения в домах горожан. Подача горячей воды в зоне ТЭЦ-1 приостановлена для перевода мощностей на поддержку тепла в жилых помещениях.



Однако температура в квартирах будет ниже норматива на время ремонта. Остро нуждающиеся могут обратиться за теплоприборами в администрацию Улан-Удэ по номерам «горячей линии» 21- 36- 65, 21- 29- 72.



«На данный час проведено техническое совещание, определен метод восстановления поврежденного участка, где произошло короткое замыкание и пожар кабельных линий. Будем проходить так называемыми перемычками, то есть это новый кабель, новая муфта, полностью новое оснащение, и будем котлы подключать. Третий котел запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему. С 12:44 котел №2 был включен в параллельную работу. Сейчас в работе: 1, 2 и 5-й», - отметил Евгений Луковников.



До устранения аварии в оперативном штабе, развернутом на ТЭЦ-1, от правительства республики продолжает работу первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.



«Сгорела седьмая ячейка, как докладывают руководители ТЭЦ-1, она только в этом году была заменена на новую. Претензию о том, что мы не меняем оборудование, здесь сложно предъявить так как ячейка только в сентябре запустилась в работу. Поэтому будем разбираться: или это поставщики, или монтаж, или что-то есть еще какие-то проблемы или причины, которые создали данную ситуацию. Половина котлов вышла из строя, резервный котел уже задействован. Жители, в домах которых было слита вода в батареях, обеспечены электрическими приборами, обогревателями. Порядка тысячи приборов по всем магазинам сегодня с утра были зарезервированы, город их забирает и развозит для тех, кому это необходимо бесплатно. По электросетям мы контролируем ситуацию.



По докладу МРСК Сибири, действительно, нагрузка в электросетях растет. Она пока не предельная, но есть определенные цифры, при которых может возникнуть ситуация, что мы будем давать ограничения. Но будем смотреть, где это и как. Я думаю, что жилые помещения будут в первую очередь, социальные мы можем прикрыть и понизить температуру в этих зданиях, а жилье, оно будет обеспечиваться – готовятся пункты временного размещения. Особое внимание на электроэнергию - ситуацию мы отслеживаем, чтобы не было отключения электричества. Если какие-то переключения будут происходить, чтобы это были кратковременные периоды, не больше 20-30 минут», - подчеркнул зампред.



Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, к данному времени определены первые два пункта временного размещения: гостиница «Донай» и гостиница «Крона» - 800 мест. «Плюс, наши предприниматели, владельцы гостиниц, предлагают свою помощь безвозмездно для расселения и питания наших жителей. Большое спасибо им за это. В случае наступления критических ситуаций у нас и волонтеры будут оказывать помощь для переезда жителей, но надеемся, что до этого не дойдет. Тем не менее, при понижении температуры мы готовы нуждающимся выдавать теплопушки, сейчас готовим наборы. Кроме гостиниц, в самом крайнем случае мы будем размещать людей в средствах немассового размещения, таких как спортивные залы, общежития и т.д. Но, надеемся, что до этого не дойдет», - сказал Игорь Шутенков.



Сейчас в Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения, которые смогут принять 400 человек. Пункты для размещения пострадавшего населения расположены в гостиницах Октябрьского района, левобережной части Советского, а также в мкрн Восточный, Загорск, Аэропорт, которые не попали в зону ЧС.



«Вообще на территории города мы можем развернуть 29 пунктов временного размещения на 10 тысяч человек. На 14.00 сегодня заявок от населения на размещение не поступило», - сообщил начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



Валерий Вильдавский осмотрел сегодня один из пунктов временного размещения, который развернут в гостинице «Крона» в 105 мкрн. Здесь могут расположиться до 60 человек, и в первую очередь это семьи с детьми, пожилые и маломобильные граждане. При необходимости в пункте имеются дополнительные раскладушки. «Если люди будут размещаться в пункты по 50 человек, то мы обязаны соблюсти меры профилактики против коронавируса, чтобы не допустить его распространения. Работать будем через министерство здравоохранения Бурятии, которое за каждым пунктом закрепляет медицинского работника», - уточнил Валерий Вильдавский.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал некоторые подробности с места аварии на ТЭЦ-1:



«Хотел сказать, что у нас при понижении температуры наружного воздуха была критическая ситуация, когда в сетях падало давление и температура теплоносителя. При отрицательном балансе между подачей и «обраткой» мы вынуждены были слить воду отопления в 45 многоквартирных домах. Сейчас, когда параметры по давлению выровняли, мы 31 дом уже обратно подключили и поставили на циркуляцию. 14 домов сейчас стоят в очереди на циркуляцию. Мы их всех обратно запитаем и при повышении температуры будем подавать нормальный теплоноситель. На телефон горячей линии поступило много жалоб. Все жалобы отрабатываются. Вы видите, в каком режиме мы работаем. У нас в каждом районе города, даже в Октябрьском, который не затронут ЧС, созданы оперативные районные штабы. Мы сразу же в 5 часов утра провели первое КЧС и объявили чрезвычайную ситуацию на территории города Улан-Удэ. При мэрии Улан-Удэ создан совет, также создан оперативный штаб, который работает в онлайн-режиме. Проработали с магазинами – берем оптом более 500 тепловых приборов (111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов). Выдавать будет Управление ГО и ЧС по Улан-Удэ под сохранную подписку для возврата».



Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 21- 36- 65, 21- 29- 72



Фото: egov-buryatia.ru



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