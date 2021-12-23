Замерзающий Улан-Удэ встретит темную ночь

В городе частично отключат уличное освещение для снижения нагрузки на электросети



В Улан-Удэ частично отключат уличное освещение для снижения нагрузки на электросети, сообщил оперштаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1



В связи с аварией на ТЭЦ-1 в части районов Улан-Удэ уже ограничена подача тепла и горячей воды. Из-за низких температур горожане вынуждены использовать электрические отопительные приборы, в связи с чем энергетики прогнозируют рост нагрузки на сети.



Для стабилизации ситуации принято решение отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города, что поможет снизить нагрузку на городские электросети.



Отметим, в настоящее время электроснабжение столицы Бурятии стабильно. В городе уже поздние сумерки, температура воздуха на улице – минус 26 градусов.



Фото: pixabay.com



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