Улан-удэнцам предстоит пережить морозную ночь

Температура в столице Бурятии опустится до -31,-33 градусов





На фоне аварии на ТЭЦ-1 , после которой часть Улан-Удэ осталась без тепла и горячей воды, синоптикам нечем порадовать горожан. Сегодня ночью в столице Бурятии вновь будет морозно.

По Прибайкалью ночью от -18 на юге до -29 на севере, днем от -13 на юге до -22 на севере.





По данным Бурятского ЦГМС, температура воздуха в городе ночью опуститься до -31,-33, завтра днем обещают -22,-24.По Бурятии ожидается переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, днем -21,-26, местами -31,-36.Фото: «Номер один»