В Улан-Удэ на аварийной ТЭЦ-1 запущен котел №2

В ночь энергетики планируют запустить в работу котел №8



В Бурятии энергетики продолжают восстановительные работы по обеспечению электрического питания ячейки 8-го котла Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Планируется, что этот котлоагрегат будет запущен сегодня, 23 декабря, в ночь. Также продолжаются восстановительные работы для запуска котлов №6 и №9, сообщает пресс-служба энергокомпании ТГК-14. .



Параллельно ведутся работы и по организации питания на углеподачу: энергетикам важно обеспечить беспрерывную подачу твердого топлива в котлы.



Часом ранее энергетики запустили в работу котел №2. С учетом того, что часть нагрузки была переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 и запущен котел № 2, удастся повысить параметры теплоносителя.



Напомним, что в настоящее время в восстановительных работах на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 задействованы около 100 человек. Они обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами. Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 МКД. Работы будут вестись круглосуточно.



Фото: ТГК-14





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