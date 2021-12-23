Мерзнущих жителей Улан-Удэ призвали переезжать в дома с печками

Из-за подключения обогревателей электросети могут не выдержать нагрузки





Власти призвали жителей Улан-Удэ регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в Железнодорожном районе города нагрузка на трансформаторные подстанции возросла на 30-40%. Поэтому на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 власти просят горожан воспользоваться услугами пунктов временного размещения.- Каждый из нас уже сейчас старается включить дома электронагревательные приборы. При этом существенно возрастет нагрузка на электрические сети. Хотя со стороны МРСК ведется работа по усилению мощностей, может возникнуть вторая проблема. Не хочется встречать Новый год без света. Уважаемые земляки, я предлагаю, у кого есть возможность, у тех, у кого маленькие дети, пожилые, поехать в гости к друзьям, родственникам, которые живут в домах с печным отоплением. У кого такой возможности нет, звоните на «горячую линию» по размещению в пунктах временного размещения. Берегите себя и своих близких, не включайте самодельные электроприборы, пожаров и трагедий на праздник нам не нужно, - обратилась к жителям Улан-Удэ заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.Ранее спасатели Бурятии призвали жителей республики усилить контроль за электроприборами и соблюдать меры пожарной безопасности.- Главное Управление МЧС России по Бурятии обращается к жителям республики о необходимости строгого соблюдения пожарной безопасности. Помните, что необходимо использовать обогреватели только заводского производства. Нельзя включать в электросеть несколько электроприборов - это приводит к её перегрузке и может стать причиной пожара. Отключайте электроприборы от розеток, уходя из дома. Соблюдая несложные правила, вы сможете обезопасить себя, своих близких и имущество от пожаров, - обратился к жителям республики заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Виктор Чупров.В Улан-Удэ на сегодня развернуто 10 пунктов временного размещения на базе гостиниц. По вопросам размещения можно обратиться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу 21-05-02, 21-29-72.Фото: «Номер один»