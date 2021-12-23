24 декабря в Улан-Удэ объявлен выходным для бюджетных организаций

Такое решение принял оперштаб



Для бюджетных организаций Улан-Удэ пятница, 24 декабря, объявлен нерабочим для снижения нагрузки на теплотрассу. Об этом сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1.

Подробности решения в пресс-службе правительства Бурятии обещали сообщить позднее.



Напомним, ранним утром 23 декабря на ТЭЦ-1



Фото: «Номер один» Подробности решения в пресс-службе правительства Бурятии обещали сообщить позднее.Напомним, ранним утром 23 декабря на ТЭЦ-1 произошел пожар , что привело к отключению котлов №№ 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7. В Улан-Удэ в связи с этим был объявлен режим ЧС. В настоящее время в восстановительных работах задействованы около 100 человек. Вернуть тепло в дома горожан власти обещают в субботу, 25 декабря.Фото: «Номер один»

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